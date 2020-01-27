東方日報C1：𡃁模Rainbow被困武漢避疫農村保命

曾為「美少女廚神」的昔日𡃁模胡淽喬（前名為胡心諾、Rainbow），昨日發文稱正身處因爆發肺炎而被「封城」的武漢！她還自爆因「避炎」要由酒店逃亡至農村保命，又指市況蕭條兼有人上門量體溫外，又表示會自我隔離兩周才返港，惟被網民粗言插爆斥她仍有閒情上載玩樂照！

武漢近日肺炎肆虐，早年曾在《美女廚房》擔任「美少女廚神」、近年由𡃁模轉為當KOL的胡淽喬，昨日在網上發文聲稱現正身處當地！上載戴口罩照的她報平安：「我還活着，大家放心。」本來入住酒店的她，除了要外出解決兩餐外，幾乎全程留在酒店，後來見疫情不可收拾，為「避炎」保命更要逃亡至距離市中心一小時車程、人口密度低的農村。

自我隔離14日才返港

怎料入住農村後翌日，當局宣布武漢要「封城」，胡淽喬坦言從未想過離開，但以防萬一打算自我隔離14日才返港：「我們也沒有想過逃走，戴住口罩去超市買一些物資，當日街上全部人都戴上口罩。作為一個香港人來了這邊，第一，沒想過走，第二走也走不了。為自己和其他人安全，自我隔離在家中是最好的。」

胡淽喬在網上晒無人街道及煙花短片，卻被網民罵其發文是「弱智」，斥她在嚴峻時期竟發放煙花等玩樂照，更用粗言罵她：「咁嘅時勢你仲死上去，真係令我睇到人性嘅醜惡！」她即反擊指是當地習俗：「唔通我喺武漢日日都要Post啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的。少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！在這邊已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人。今日有人上門量體溫，超市滴露已買不到，口罩都好難買到。」

上門量體溫 獲派消毒液

面對前路茫茫，胡淽喬透露現時沒有感到不適，亦從未在當地食野味，指現時居住的農村沒有村民染病，現時有人上門量體溫兼派消毒液，認為全日待在室內不出門才是最好的預防，惟仍有網民咬住不放，指她應一早離開當地，更認為她應自我隔離一個月才返港。

現年28歲的胡淽喬，曾於2008年與五位𡃁模包括演過《愛．回家之開心速遞》的「垃圾清」周梓盈等組成女子組合Donut並推出寫真集，初出道時人氣最高，更因當「美少女廚神」時傳被男星方力申主動「抄牌」，直至2012年開始淡出娛樂圈轉做KOL後，並多次改名，由胡心諾（Rainbow）改為胡薾之（Annabel）後，再改為胡淽喬（Annabella），同時被網民指變樣。

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