預告掟催淚彈轟粉絲　甄子丹棄武闖情關

「宇宙最強」甄子丹早前宣布告別「功夫電影」，引起一場美麗的誤會，他再三強調日後仍會接拍動作片，令「甄粉」抹掉一把冷汗。子丹接受專訪，形容自己目前於藝術創作及演戲方面趨於成熟，難怪過年後他願意接受挑戰，與導演羅志良合作一部文藝片，戲中子丹將放下拳頭改玩溫情催淚：「每年都會有一、兩部重點電影計畫嘅，而呢部會係全文戲，角色人物比較複雜，好考感覺，我覺得都幾難演。」由於電影題材涉及父子情，難免令人憶起郭富城多年前的代表作《父子》，相信子丹日後亦極有可能憑此片角逐影壇奬項。

係電影事業揀你

談及新一年的願望，子丹說：「希望身體健康，能夠抽多啲時間同家人一齊，做嘢點辛苦都好，始終都係為咗頭家啫。」這個農曆新年，他攜同家人赴荷里活度假：「會去一星期，唔係完全休息，我都會順便同當地製作人開會。」子丹的一對子女充滿藝術細胞，尤其次子甄濟嘉（James）更遺傳了子丹的好身手，12歲開始習武，子丹說：「囝囝練緊巴西柔術同跆拳道，我覺得佢都有潛質。（子承父業？）都係嗰句，佢仲細，讀書緊要啲，有時唔係你揀電影事業，反而係電影事業揀你，每個父母都希望子女成才，但佢哋都有自己嘅路要行。」

扮肥仔愈拍愈瘦

另外，子丹主演的賀歲片《肥龍過江》正陪伴大家歡度新歲。談到今次拍攝過程，他苦笑說：「肥仔（自己的造型）化妝每次要花4個鐘，我孭住幾十磅仲要打到飛起，加上拍攝工作由冬天到夏天，尤其夏天時每日落妝，我啲戲服都扭得出成加侖汗出嚟，個人愈拍愈瘦。（試過頂唔順？）有呀！即刻叫停休息回氣。最難嘅係當初未能控制面部表情，要時間慢慢適應。」

回顧豬年的成績，子丹亦感滿意：「多謝觀眾支持，令《葉問4》有個完滿嘅成績同結局。我覺得大家過度消費葉問宗師，所以主動向黃百鳴提出，唔好再拍落去喇。」