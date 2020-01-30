阮嘉敏去完高鐵站開工　黎振燁郭子豪即彈開

藝人郭子豪、黎振燁與阮嘉敏齊為無綫新劇《食腦喪B》開工，拍攝化身侍應的阮嘉敏，向兩男遞咖啡戲份，由於武漢肺炎肆虐，現場除了演員以外，工作人員一律戴上口罩。

郭子豪指劇中大玩四角關係，但為保持神秘不肯透露半點，反而已有家室的黎振燁就自爆與朱智賢的感情線相當精彩，問到可有問准太太？他即大男人上身說：「冇申請喎！之前喺第二套劇仲刺激，太太都接受到，所以應該冇問題。（呢排拍親熱戲做足準備？）做好自己份內事啦，消毒晒成個人（戴口罩拍？）睇導演畀唔畀囉！或者剪個窿。」

談到近日全城為撲口罩通宵排隊，他表示：「太太都叫我幫手撲，我有上網搵，又同外國朋友講，好在太太做幼稚園教師，一早買定咗啲，暫時都仲夠用。」

在旁的阮嘉敏則表示除了口罩，市面上消毒洗手液，即使一支細裝都賣到近60港元，亦被搶購一空，故打蛇隨棍上向黎振燁說：「你老婆有冇洗手液多，可唔可以借支嚟？但我冇咁快還到喎！」黎振燁聞言亦笑指會盡力幫忙。阮嘉敏更指尋日到了高鐵站採訪由內地返港的市民，兩男聞言隨即彈開，並齊聲說：「點解你頭先開工唔講呢？！」阮嘉敏尷尬表示：「我有戴晒口罩，狂噴消毒液，連個頭都噴埋嘅，所以我OK!」

至於與緋聞女友鄧卓殷孖住出席朋友聚會的郭子豪，被問到是否戀情浮面？他否認說：「唔係，一大班朋友聚會，啲朋友大家都識嘅啫！」