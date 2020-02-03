武肺爆發打亂演唱會　張智霖紅館騷改期

武漢肺炎疫症猖獗，確診及死亡數量每日不斷增長，各演唱會主辦單位以「保障觀眾的健康及安全」為大前提，陸續宣布演唱會取消或延期。去年曾宣布將會舉行大型巡迴演唱會的張智霖（Chilam），據知已成功申請到今年4月的紅館檔期，不過受疫情影響而決定改期，而同樣延期的還有於2月14至15日假旺角麥花臣場館舉行的「陳輝陽x女聲合唱《人來人往》音樂會」。

陳輝陽在社交網公告：「或許你會問為甚麼等那麼久才宣佈延期？原因也同時是個好消息！經團隊努力與場館、製作公司商討後，目前已有一些明確的補場日子，等社會情況穩定及時機適當時，將馬上公布詳情。」他感謝場館、製作公司、所有工作人員以及女聲合唱所有表演者，留言：「你們付出的努力、時間、心血是不會被白費的。請大家保重，see you soon!」網民大表支持，更揚言：「不退票，一定繼續支持！」等支持陳輝陽及女聲合唱。

另外,暫時在港仍如期開騷的有2月28日的陳健安伊館演唱會、3月4日的莫旭秋演唱會、3月21至22日的林一峰麥花臣演唱會、3月27日的余香凝處女演唱會、3月29日的雞蛋蒸肉餅演唱會、4月3至4日的江海迦紅館演唱會、4月10至11日的方皓玟紅館演唱會、「5月之約」的五月天紅館演唱會、5月8至9日的汪明荃x香港中樂團音樂會、5月28至31日的胡楓紅館演唱等。