金草莓爛片獎：《貓》獲8提名「領先」

諷刺爛片的《金草莓獎》往年都於《奧斯卡金像獎》前一天舉行，不過由於今年《奧斯卡金像獎》提早舉行，《金草莓獎》改為只在前一天公布提名。

改編自著名音樂劇的《貓》（Cats）獲8個提名「領先」，包括最差電影、最差劇本、最差銀幕拍檔、Francesca Hayward入圍最差女主角、茱迪丹茲（Judi Dench）與Rebel Wilson同時入圍最差女配角、James Corden入圍最差男配角，湯賀柏（Tom Hooper）入圍最差導演。

Rebel Wilson亦憑《圓美大盜》（The Hustle）入圍最差女主角，一人叫兩飛，而安妮希芙威更憑《圓美大盜》與《驚濤佈局》（Serenity）雙料入圍最差女主角。

而史泰龍主演的Rambo動作片《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）與Tyler Perry主演的笑片《A Madea Family Funeral》亦同樣獲8個提名。

《金草莓獎》部份提名名單：

【最差電影】

《貓》

《The Fanatic》

《The Haunting of Sharon Tate》

《A Madea Family Funeral》

《第一滴血：終極血戰》

【最差男主角】

占士法蘭言《Zeroville》

David Harbour《天魔特攻：血后的崛起》

馬修麥康納希《驚濤佈局》

史泰龍《第一滴血：終極血戰》

尊特拉華達《The Fanatic》與《Trading Paint》

【最差女主角】

Hilary Duff《The Haunting of Sharon Tate》

安妮希芙威《圓美大盜》與《驚濤佈局》

Francesca Hayward《貓》

Tyler Perry（分飾Medea）《A Madea Family Funeral》

Rebel Wilson《圓美大盜》

【最佳男配角】

James Corden《貓》

Tyler Perry（分飾Joe）《A Madea Family Funeral》

Tyler Perry（分飾Uncle Heathrow）《A Madea Family Funeral》

薛夫洛根《Zeroville》

布斯韋利士《異能仨》

【最佳女配角】

謝茜嘉積絲婷《變種特攻：黑鳳凰》

Cassi Davis《A Madea Family Funeral》

茱迪丹茲《貓》

Fenessa Pineda《第一滴血：終極血戰》

Rebel Wilson《貓》