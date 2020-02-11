第三個仔！葉翠翠宣布誕9磅大隻B：好多波折

新冠肺炎疫情嚴峻，搞到大家心情都麻麻，今日終於有啲好消息開心吓！已育有兩子嘅前港姐葉翠翠於facebook報喜，宣布第三胎囝囝出咗世喇！佢上載合照，留言：「人生又再一次踏入另一個階段。。在沒有思想準備之下，他來到了這個世界。比預期早了10天已經接近9磅，如果10天後相信會9磅幾。。成個過程太快了。。聽到喊聲之前，聽到醫生話 『嘩！好大隻呀』這次整個懷孕期真係百感交集，無論是自己或是周遭都遇到好多波折。。希望。。平平安安。。。」

比預產期早一星期

葉翠翠接受東網訪問時表示今次懷孕過程比之前兩次攰同辛苦：「醫生都有講過年紀大咗啲，同埋屋企要湊住兩個小朋友，樣樣嘢都好吃力，同埋陣痛都比頭兩胎強烈好多。」佢又大爆阿仔原來係早咗出世：「本來預定下星期先出世，醫生話佢（BB）要自己揀時間，唔要你安排畀佢嘅時間。」葉翠翠直言知道要生都有啲擔心，始終比預產期早咗成個星期：「不過醫生話已經足晒月，所以唔使擔心，而上一次做產檢係一星期前，醫生都話BB好大隻好重磅，可以放心唔使驚，一星期後生咗，醫生都話真係好重磅，完全冇任何問題，所以都比較放心。」