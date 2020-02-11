背妻「偷食」長髮女？李龍基：老婆叫我小心

68歲資深歌手李龍基疑背妻「偷食」，被爆與長髮女親熱地蹺住手在旺角鬧市行街，李龍基回應東網時笑說：「帶個女性朋友出街就大作文章，由得佢哋，我冇所謂，我行得正企得正。（你太太唔知知？）佢知，佢有問，冇乜嘢。（老婆有冇嬲你？）少少啦，佢叫我小心啲啦，唔好又畀人影到。」他又表示跟長髮女郎是認識十幾年的朋友：「佢移咗民去美國，最近佢返嚟我咪帶佢周圍行吓，如果有嘢我都唔會帶佢畀啲朋友識啦，唔需要擔心，多謝關心。」

冇試過對唔住太太

盛傳李龍基身邊有好多女性，問可有做過對唔住太太的事？他說：「梗係冇，老婆知㗎，唔係咩咁大件事，對上一次都畀人話過啦。」他更重提十幾廿年前被某報作過一單新聞，表示因為太太唔鍾意畀傳媒影相，又唔鍾意畀人知，有次與太太出街被人影相，他就隱瞞指對方是朋友個女，點知報道大大字標題指李龍基連朋友個女都唔放過，他說：「當時真係嬲到想告佢哋。」

夫妻暫時分隔兩地

他透露太太目前在深圳，而他因為工作關係，不能返太陸，因為回港後要隔離14日，同樣太太依家亦不會來港，他輕鬆笑說：「冇嘢喎，我真係冇所謂，依家係大時代，喺呢個亂世，由得人哋點講。」又表示因為駕駛中，所以不便再講電話。