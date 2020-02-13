情人節要忍忍　曾樂彤唔敢掂男友

歌手曾樂彤到電台宣傳新歌《找到一個人》，表示是自去年6月後再派歌，亦謂現時新冠肺炎疫情嚴峻，已很久沒出街，笑言現時有出深山的感覺，又謂最長試過一星期沒出街：「屋企有好多即食麵同罐頭，我同媽咪唔怕悶。」

她又笑言自己真的很驚死：「有時半夜咳就會疑神疑鬼，又會戴平光鏡同帽，又戒捽眼同整埋個U形渠。（夠唔夠口罩？）都夠，因為發生呢件事前我都成日戴口罩出街，之前有5盒存貨都差唔多用晒，依家運咗幾盒過嚟。」問到疫情可會影響宣傳？她表示可以網上宣傳，所以影響不大。

講回新歌，她透露情人節就算冇另一半都不用擔心，與朋友、家人過都一樣開心，是安慰形式的歌，問到可是安慰埋自己？她則謂：「我唔過節日，就算新年都係同媽咪撐枱腳，覺得對嘅人嘅話，日日都係過節。」

但問到明天情人節可會與男友游學修慶祝？她避談謂：「聽日要宣傳，夜晚會返屋企陪媽咪。（好耐冇見男友？）我同所有人都好耐冇見，淨係見到媽咪同同事。」問到現時疫情可會減少與男友有身體接觸？她說：「盡量少同任何人接觸，我會自製唇膏筆撳lift。（忍得住？）人同人之間可以唔使接觸架嘛，會盡量避免。」她又坦言現時真的冇見男友，更百無禁忌說：「我好驚死，但同媽咪住，如果冇辦法媽咪中招嘅話，避無可避，我都心甘命抵，同媽咪同歸於盡。」