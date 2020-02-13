梁競徽雲頂處男騷開在疫症蔓延時

藝人梁競徽日前在馬來西亞雲頂舉行首個個人音樂會，剛好今年是他入行20周年的日子，他直言今次演出是一個美好的紀念。由於新冠肺炎全球疫情嚴重，主辦單位都不敢怠慢，事前已多番溝通確保觀眾和所有表演者的安全和健康。之前一直忙於拍劇的他，又要準備音樂會的事宜，可謂相當忙碌！他表示：「主辦單位話全場門票已經賣晒，我就一生人第一次，又唔知會唔會係最後一次，所以唔想所有粉絲失望，最終經過多番波折可以如期舉行，真係好感動。」

演唱會舉行當日，氣氛非常熱鬧。期間，他將一曲《命運符號》獻給父母時，不禁哽咽眼濕濕，他表示：「原本安排父母飛嚟見證我嘅第一次音樂會，不過佢哋個航班突然被取消咗，有少少美中不足，不過唔緊要，我已找人拍了片，之後給佢哋睇番，呢首歌送畀佢哋，好多謝佢哋咁多年嚟都好支持我，我大個仔喇，有自己家庭同小朋友，更加明白到做父母絕對唔容易，多謝你哋！」

他的好兄弟陳國峰和莫家淦當日亦特別上台撐場，三人更合唱三首歌，盡顯兄弟情。競徽完騷後，心情仍然非常興奮，他說：「今次一小時演出，每首歌都對我好有意義，我好開心，疫情咁嚴重，大家都冒險嚟睇我演出，我知好多人錫我、支持我，我好感動。」