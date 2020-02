由《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes)導演Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》(The Batman)已開拍了一段時間,影片找來荷里活男神羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)揹飛飾演新一代蝙蝠俠。Matt昨日於Instagram公開片中55秒試攝影機的片段,片段中首度公開柏迪臣蝙蝠俠造型!而為了保持神秘感整條片調教得十分黑暗,只可隱約見到柏迪臣個Batman look係點!最清楚只有胸口個新蝙蝠俠標誌。

除了柏迪臣之外,影片還有哥連法奴(Colin Farrell )與Zoe Kravitz等影星參與。其中哥連與Zoe分飾蝙蝠俠的敵人企鵝同貓女俠。影片將於來年6月25日上映。