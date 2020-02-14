群星打氣歌　陳偉霆任達華惠英紅獻聲抗疫

新冠肺炎肆虐，國難當前，港星合力灌錄了粵語版《堅信愛會贏》加油歌為同胞打氣。演唱者包括英皇藝人陳偉霆、任達華、惠英紅，其他藝人還有鍾鎮濤、莫華倫、張衞健、張明敏、劉愷威、黃軒、郭采潔、組合Soler和馬國明等。由於非常時期，大家都採用了「雲錄製」方式，按照導演組的要求各自在家錄音、錄影，最後發送到導演組合成。而日前已有普通話版，唱歌者包括成龍、王力宏、吳京、黃曉明等。

馬國明回覆東網時說：「其實我哋係分開錄，我返TVB錄嘅，好在公司有同事幫手，因為我好趕，聽完就唱，好在我自己獨唱唔多，得幾句，合唱咁多把聲，又唔係好覺嘅！始終我唱歌又唔係好叻，都係嗰句啦，出少少力啦！好多謝幫我錄音嗰兩位同事，佢哋好用心教我同幫我，雖然得嗰幾句，但喺我自己盡量錄好佢啦！」

談及口罩存量，馬國明說僅僅夠用，無力幫助有需要的人，但亦想出力，只希望大家身體健康，遠離疫症：「今次係主辦單位搵我，問我可唔可以為對抗疫症嘅人打氣，用廣東話唱幾句，我自己好多嘢做唔到，又撲唔到口罩，呢樣我可以做到，好似做慈善咁，出一分力，我人微言輕，如果撲到口罩更好。」