全球搜羅口罩　項明生送余慕蓮情人節禮物

「旅遊達人」項明生相當關注新冠肺炎的進展，見到近日長者們四出撲口罩而感到心痛。人緣甚廣的他，決定搜羅世界各地的口罩送給長者。最先，他將在中美洲帶團旅行時買回來的六十個墨西哥外科口罩，送給有需要的獨居長者，結果不到一個小時送完。有見及此，他再發揮小宇宙，撒下天羅地網，透過阿根廷、荷蘭、智利、土耳其等地的朋友協助，惟當地亦都已斷貨，他甚至連埃塞俄比亞也試過亦告失敗。

正當為口罩而頭痛之際，突然傳來好消息，有朋友聯絡他，指有500個外科口罩待他去取，亦因知道他是送給獨居長者，故全部免費。他開心表示：「我本身連家檔只有不足一百個口罩，送贈了六十個給獨居長者。但就再得到了500個口罩。讓再多250位獨居長者可以受惠。相爭不足，共享有餘，五餅二魚。好人一生平安。」

另外，資深藝人余慕蓮早前曾透露家中僅餘10個口罩，因此不敢出街，慳得就慳。項明生得知後，在情人節向她送上「特別情人節套裝」禮盒，內有卷裝廁紙、消毒濕紙巾和口罩，可謂相當珍貴，余慕蓮聲道謝：「你砌得好靚呀，多謝晒你。等第日無晒啲菌呢，我哋再見啦，ok？大家保重呀。」