喺《愛.回家之開心速遞》飾演「池子孝」而入晒屋嘅阮政峰,上年傳出撻着拍檔「Bonnie」林凱恩,阮政峰為撇清關係而公開已經有個好清純嘅咖啡師女友Liz,2019年9月時就話拍拖大半年,又不斷喺社交網大晒蜜照,不過睇嚟已成追憶,兩人都分別將所有合照刪走,未夠一年已經分手!而Liz更將阮政峰喺北海道為佢影嘅相,有關對方所有嘅Tag移除!前兩日嘅情人節,Liz就喺Ig Story上載手拖手合照,兩手戴上情侶手繩,Tag咗一個名,似乎已經有新歡!

另一邊廂,阮政峰喺2019年12月29日,曾上載一張獨照並留言:「Don't cry because it’s over, smile because it happened.(不要因為結束而哭泣,要為曾發生過而微笑。)」似乎有所意思!而Instagram剩下嘅照片大多都係關於《愛.回家》,當然唔少得Bonnie,最近一張係同另一拍檔兼女神鄺潔楹「一家三口」合照!