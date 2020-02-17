講錯沙士源頭係香港　陸浩明爆喊道歉

無綫藝員陸浩明近日在節目《#後生仔傾吓偈》講到「防疫意識」時，將2003年沙士疫情錯誤地講成香港是病毒源頭，引起網民不滿，事後陸浩明兩度在社交網道歉。

陸浩明今日在將軍澳電視城錄影節目《娛樂大家10點半》，受訪時爆喊向道歉和承諾會作出糾正，他說：「我喺節目中係有疏忽同唔小心嘅地方，講咗錯誤資訊，及後雖然我有講病源係嚟自廣州一位教授，但係糾正得唔夠清晰同明確，引起大家誤會，冇解釋到『源頭並非香港』。」

希望疫情盡快結束

陸浩明隨後更攞出手機讀出有關沙士的新聞報道即場糾正錯誤，他表示節目中是想表達香港是沙士大型爆發的一個地點，但在節目中有口誤，若果因此牽動到大家的情緒，有不開心或傷感的感覺，會衷心道歉，他說：「經過呢件事，處理節目內容會更加謹慎同小心，自己同一眾節目的工作人員亦想向當年沙士同依家為香港抗疫嘅醫護人員講聲多謝，佢哋用自己嚟保護我哋，希望疫情盡快完結。」

兩晚瞓唔着

問到可有受事件困擾失眠？他坦言這兩晚也睡不着，又指網民批評也不是最不開心，最不開心是事件令媽媽擔心，他哭着說：「我同媽咪講冇事嘅，做藝人有時預咗要處理呢啲新聞，我叫佢唔使擔心。（工作有冇受影響？）希望冇，亦希望唔會影響到廣告客戶，我會發訊息畀佢哋講聲唔好意思。（有網民喺你代言嘅廣告留言？）我明白佢哋嘅批評，同埋想抒發嘅事情，佢哋有自由喺任何地方發表任何說話，唔開心一定會有，但無奈自己糾正得唔太好，作為公眾人物要面對呢個責任。」