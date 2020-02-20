【閨蜜睡房】張衞健爆老婆唯一缺點

藝人張衞健口才了得，憑一句：「老婆張茜的缺點是太靚！」便知道功力有幾強！他口中的張茜內外兼備，唯一缺點是笑點低，無論講甚麼也會笑一餐，揚言無法以她做試戲對象。

「缺點」是太靚

張衞健（Dicky）是圈中出名的愛妻號，對張茜感情之深，可以從接受東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》之Brother來了的訪問中獲知一二！他跟主持俞詠文（Angela）指張茜的「缺點」是太靚：「所謂嘅靚，就係佢嘅外在，呢個唔使講啦！但係細水長流嘅時候就要睇內在，喺我同佢開始細水長流之前，已經發現佢嘅內在有相當嘅價值，覺得都係唔錯嘅，內加埋外嘅總分，相對嚟講喺市場上面，係我比較少見到咁高分。（內外都好係顏值高？）我敢唔咁講咩？」

老婆笑點太低

Dicky特別提起老婆的幽默感，明𧛱暗眨張茜的笑點低：「佢不嬲幽默感好高，但唔係佢發出嘅，係佢接收，真係乜嘢都可以笑一大餐！我喺屋企寫劇本，度咗啲乜嘢都會畀佢睇吓，佢都會笑到飛起，即刻有自信啦！拎嗰段嘢去片場，但排戲上嚟冇人有反應嘅？點解屋企嗰位笑得咁交關？第二次又整段嘢畀佢聽吓，又笑，去到片場都有人笑，但冇老婆笑得咁癲囉！」久而久之終於明白：「跟住我冇搵佢作準則啦！笑點太低。」

求婚被退貨

提到當年向張茜求婚，Dicky自嘲唔得體被退貨，皆因當時在家冇花冇戒指，僅穿一條穿窿肉色虧佬褲便求婚，結果張茜詐晒型，需要求婚Take Two。至於一班BIG FOUR隊友，Dicky笑言一講麻煩友，想也不想便是蘇永康，大家想知道如何數蘇康？記得收睇每逢星期五、六、日更新一集的《閨蜜睡房》喇！