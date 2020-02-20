譚凱琪入紙嫁富貴男友：仲會繼續做㗎！

藝人譚凱琪（Zoie）與圈外富貴男友莊日宇（Enrico）拍拖八年，二人日前正式入紙申請註冊結婚，認真恭喜！Zoie接受東網訪問時，坦言男友於外地求婚，過程都很感動，她謂：「佢都有做足所有嘢，雖然佢平時個人悶悶哋，但呢啲嘢都會做足嘅。」問到二人突然結婚是否有「喜」時，她笑謂：「冇呀！只不過覺得依家係時候。」說到擺酒，她表示一切還未決定，因為現時時勢都不定，故過一陣子才算。說到被指嫁入豪門，她說：「其實我哋都係踏實嘅人，不嬲都好低調，可能之前有傳媒寫過一次，所以大家都咁寫。」問到之後是否做「少奶奶」時，她謂：「我仲會繼續做㗎！依家仲咁後生，做乜唔做嘢呀！」

至於其好姊妹龔嘉欣坦言戥對方開心，她謂：「佢哋不嬲都好好，都係向呢個方向行，佢男朋友都好好，恭喜佢哋終於開花結果。」說到「少婦聯盟」陳凱琳、譚凱琪中，剩回她這個「筍盤」未嫁出時，她謂：「等吓先啦！我依家幫陳凱琳做住保母先，佢好鍾意熱鬧，我又樂意幫佢湊仔，佢個仔都同我好啱Key㗎！」

譚凱琪剛剛在社交網上載唯美婚紗照，並發文正式宣布跟拍拖八年的男友結婚：「風雨同路 風雨不改 牽著（着）你手 直到永遠 一瞬間已八年了 我們即將往人生另外一個階段進發 期待與您往後的約定 #就算你壯闊胸膛不敵天氣 #兩鬢斑白都可認得你」。