收視女王復出　趙麗穎演「秋菊」向鞏俐挑機

有「收視女王」之稱的內地女星趙麗穎，產後強勢回歸幕前，除簽約李冰冰進軍影壇、目標成為新一代國際女星外，同時力保電視圈一姐地位，顆拍當紅小鮮肉王一博拍攝《有翡》作為復出頭炮，之後再接拍電視版《秋菊打官司》，隔空挑戰鞏俐演技！

內地「收視女王」趙麗穎在事業如日中天之際突然停工，下嫁男星馮紹峰並誕下兒子，產後為復出積極減肥，投奔李冰冰成為「和頌傳媒」合夥人。眾所周知李冰冰主攻電影市場，更拍下不少荷里活大片，二人今番聯手，估計趙麗穎有意轉型進軍大銀幕，繼而打入國際市場！

有價有市的趙麗穎，手上有不少劇本接洽中，最新消息指已落實接拍著名電視劇導演鄭曉龍的劇集《幸福到萬家》，屬農村女性勵志題材。導演今次棄愛將孫儷而選用趙麗穎，可見其地位超然。有指此劇將於3月開機，預計今年底播出。該劇原名是《秋菊打官司》，曾被張藝謀拍成電影，當年鞏俐憑該片爆紅，風頭一時無兩，趙麗穎飾演電視版「秋菊」隔空挑戰鞏俐演技，可謂一大噱頭！

「摸頂價」拍劇要求高

貴為「千億點擊女王」的趙麗穎，6年間有5部是重量級劇王，無人能敵，她產後復出即收服失地，頭炮接拍大劇《有翡》，與當紅小鮮肉王一博合作，趙麗穎對此劇期望甚高，有傳拍攝期間有感劇本與原著不符，即在網上大膽地以真假漢堡包形容改編與原著的模樣，怕爛劇本會毀掉好演員，之後還傳出她要求重拍，但就按重拍集數再收錢。雖然「限酬令」導致演員酬勞大縮水，但據知她接拍此劇收「摸頂價」，酬勞達半億人仔！