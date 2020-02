出道7年的韓團防彈少年團(BTS)前日推出第四張專輯《Map of the Soul: 7》,再次刷新紀錄,除了橫掃韓國各大音源榜,首天火速錄得265.3萬張銷量,創下韓國史上最高單日銷量紀錄,僅花一天時間便超越他們去年4月發售的專輯《Map of the Soul:Personal 》,開賣首周累積的213萬張銷量。而主打歌《On》MV在YouTube公開首天便狂吸逾4,000萬點擊,新碟同時稱冠全球91個地區的iTune銷量榜,認真威水!

此外,BTS於昨日亮相美國人氣節目《TODAY SHOW》谷碟,又移師紐約市中心的露天舞台見粉絲,吸引數千粉絲熱捧,隊長RM現身時風騷派心,繼續大晒流利英語感謝粉絲捱冷捧場,隊友V則大派飛吻。