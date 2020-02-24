服裝店生意受影響！代蓮曦丹美搵業主傾減租

於新冠肺炎疫情陰霾之下，零售業慘成重災區之一，不少商舖面臨倒閉的厄運，不過，一向我行我素的前港姐代蓮曦丹美（Daisy）卻理想行先，她一直都希望創立屬於自己的品牌，早前更決定一圓夢想，投資六位數字以自己的名字創立時尚品牌DAISY DAI，並於上環開店，展開事業新一頁。

日前代蓮曦丹美於舖頭內忙個不停，見她親力親為拿着大堆新到服裝在店內游走，為了幫陳設公仔換上晚裝長裙，更不嫌污糟跪在地上整理裙擺，之後又在櫃枱檢驗及擺放好首飾，做老闆認真忙碌。

承認生意麻麻

事後代蓮曦丹美接受訪問，被問到這個時候搞生意，風險會否很大？她直認生意的確麻麻：「門市生意係有影響，惟有想一啲自救嘅方法，例如喺多個熱門網上平台賣衫，呢段時間嘅反應出奇地好，暫時可以維持到，不過，稍後時間都會同業主傾吓可唔可以減啲租金。（有冇諗過蝕到幾多嘅話就離場？）暫時冇諗。」

負責設計服裝

17歲已經開始做時裝生意賺零用錢的她，一直致力發展時尚服裝事業。講到創立品牌，她指自己跟拍檔分工合作，她負責創作設計服裝：「創立一個品牌一向都係自己終極目標，唔係咩大投資，但都用盡積蓄，乜嘢都親力親為去做，依家見到個BB出世，真係好開心。」