做新人壓力大　吳林峰出走日本寫成歌

獨立歌手吳林峰到電台宣傳今年首隻派台歌《街燈》，新歌宣揚人要向前行的訊息，他覺得有時人唔知點行落去會驚，但他覺得點都要行完，才能感受過程。他說：「唔理件事幾咁唔開心都好，人生路幾難行，一定有出路嘅，但好多人會鑽牛角尖。」

新歌亦是他自身經歴，去年他出走日本，自我逃避，他說：「去嗰時想逃避吓，上年做新人，好驚自己做錯，每一日都好緊張，不如試吓出走，畀自己放鬆，想諗清楚自己嘅路，因為第一次入樂壇，好驚大家點睇我，諗得太多，呢首歌要提自己Move on。」

去年社會活動社會氣氛欠佳，今年新冠肺炎疫情影響下，有些計劃都延遲，但他仍然希望今年能夠開騷、做分享會及出實體碟。他說製作每首歌的過程都好珍貴，與工作團隊捱更抵夜製作而成，笑言形容像看着個仔出世、結婚，跟住離家出走，帶了個老婆返嚟的感覺。他說：「有工作照做，呢樣唔得轉第二樣，不會鑽牛角尖，依家都做緊三首歌，希望6、7月出到張EP。(出實體碟好大膽？）呢個係做音樂以來的願望，畀自己考驗，啲人話賺唔到錢，但呢樣嘢捉喺手，係好珍貴，希望自己係做多好過做少。」

提到早前人人撲口罩，他自認好彩，去年去日本旅行時，當時疫情未爆發時，他偏偏選了買口罩做手信，當時覺得戇居，現在剛好合用。