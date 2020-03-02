東方日報C1：唔續約冇劇拍胡定欣得閒送外賣

兩屆視后胡定欣有傳因快將約滿離巢被無綫雪藏，禍不單行又撞正新冠肺炎，搞到商演活動全部叫停！近日她在社交網大呻冇工開零收入，暫時搣積蓄度日。上星期發現冇嘢撈的她，除了做「part-time陪月」，更做「外賣妹」送蛋糕。

現年38歲的胡定欣入行17年，先後憑無綫劇《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度獲封視后，惟前年拍完劇集《包青天再起風雲》後，就一直沒有拍劇，盛傳她約滿後離巢。不過，有樣有身材又有演技的她，之前被指加盟古天樂的公司，還有不少公司斟她過檔。雖然暫時冇劇拍，但手頭上大把商演，不愁沒收入，卻偏偏遇上疫症殺到，所有活動被迫取消，令她大失預算。

免費湊仔

平日愛在社交網上載做Gym相的她，經常分享鍛煉「蜜桃股」，不過近日留言：「呢段時間無工開無收入，好難得先搵到份part-time陪月……不過，呢份工唔會有收入……」原來她免費為細佬湊仔。

日前約下午6時，身形弗爆的她穿運動裝，獨自現身將軍澳一間餐廳，見她戴口罩及cap帽，刻意束起一頭長髮，極速取了一盒蛋糕及一大袋麵包後，跳上泊在門外的座駕，直駛往灣仔駱克道一幢商廈。落車時，她小心翼翼取出兩袋食物，但似乎不清楚地址，上樓前不停左望右望。

大把在手

昨日定欣接受電話訪問，問到為何山長水遠送外賣？她表示：「諗住去探朋友，所以買定啲甜品啫。」並承認目前休息中：「安排好嘅工作，因為疫情都要延遲。（咩工作？）都係海外商演，依家雖然延期，希望最終可以順利進行。」提到她曾表示冇工開，要靠積蓄過活，她說：「仲頂得住！」其實定欣現時自住市值逾千萬的西貢豪宅，有樓又有車揸手，錢一定不成問題，反而有網民提議她應該趁這段時間，快快搵個好男友，心痛keep得索的她dry爆多年。

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