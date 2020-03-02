【同張國榮拍住上】文雪兒同元秋有咩關係？

早前於劇集《黃金有罪》飾演陳瀅媽咪「水師奶」嘅資深藝人文雪兒，自1991年淡出娛圈後，一直專心相夫教女，直到2013年戲癮大發返回無綫客串劇集，去年更參演台慶劇《解決師》飾演丁子朗媽咪，熟悉臉孔再次重現幕前。

演技精湛有原因

文雪兒出身演藝世家，父親張玉成係山東京劇演員，來港做粵劇武師，故自小已開始習武，未夠16歲便加入邵氏，與米雪、李通明睇齊為「佳視三寶」，就算加盟麗的電視後繼續受重用，於1978年與張國榮合作《浣花洗劍錄》，呢對螢幕CP曾經係轟動一時嘅經典組合，其古裝美女形象亦深入民心。

家族背景來頭勁

唔講唔知，原來功夫了得嘅元秋係文雪兒家姐，文雪兒自細由元秋照顧，雖然二人年齡相約十年，但兩姊妹依然感情深厚。而文雪兒表姪女Elizabeth Chai Vasarhelyi亦非常厲害，與華人導演老公金國威去年憑夫妻檔執導攀山者紀錄片《赤手登峰》，奪得奧斯卡「最佳紀錄片獎」。

女兒有樣有腦有身材

息影期間，文雪兒轉型從商，2000年自立門戶經營美甲店生意，至今全港開設11間分店，近年將生意交予弟弟打理。有其母必有其女，文雪兒兩個女兒遺傳媽咪靚樣，任職土木工程師嘅大女Christy豐滿身材，不時大方晒性感相，向網友派福利。