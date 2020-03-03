周柏豪怕傳染家人戴口罩瞓覺：戴到耳背流血

歌手周柏豪今日為抗疫歌《疫境同行》錄音，他表示作為藝人在疫情上應該多方位出錢出力：「我除咗搵物資同人分享外，音樂上同鏡頭前都會做多啲呼籲。我都有買好多物資畀有需要嘅人。（你自己夠唔夠物資？）我夠，我唔想囤積太多喺屋企，有多幾盒就會問身邊朋友有冇人需要。（你咁叻買到？）我識得多朋友，有啲朋友係做醫療用品，所以有啲渠道，幾盒一定攞到。我之前揸車，見到停車場個姐姐嘅口罩濕晒，佢話戴咗8個鐘，我即時畀個新口罩佢用。有啲人唔夠防疫用品，但要繼續為社會服務，覺得好心噏，自己有能力就去幫助有需要嘅人，有啲人未必有我哋咁充裕，我嗌救命，一定有人幫。（屋企最多係口罩？）最多係罐頭，食唔擔心，反而之前冇廁紙，去咗幾間舖頭都買唔到。」

提到BB已經三個月大，柏豪坦言BB出世以來只出過一次街打針：「我都好擔心，因為無嬰兒用嘅口罩畀佢，所以就唔畀佢出街。反而我要工作，會有機會帶咗啲菌返屋企，我每次返屋企都會消毒鞋底、換衫、沖涼先再抱BB。有少少咳，喺屋企都會戴口罩，試過戴住口罩一個禮拜瞓覺，戴到耳背流血。」至於會否為BB舉行百日宴？柏豪坦言之前曾有百日宴計劃，但現決定取消：「可能自己家人食餐飯，都唔會打擾朋友，我好拒絕聚餐，見到老人家好辛苦搵口罩，後生仔又走去聚餐，咁戴口罩係冇意義，我工作以外唔會見朋友。」