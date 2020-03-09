有租收唔愁搵食　黃心穎死守博翻身：唔會轉行

曾被無綫力捧的花旦黃心穎，去年4月背男友馬國明偷食人夫許志安後，事業和愛情一鋪清袋，避走美國大半年。她於去年12月返港至今3個月，一直沒有任何工作，她自言多數留在家中，做了很多以前未做過的事：「近排第一次煲湯畀阿爸飲，佢好感動……好似等咗好多年咁。可能以前放得太多時間喺工作上，依家好隨心、隨緣，冇工作就好好享受生活，學習照顧狗仔，學吓Fitness同煮嘢食，不斷增值自己。」

冇諗過做地產

提到無綫缺花旦，可有想過復出？她語帶保留：「呢樣嘢我冇乜接觸，亦冇乜去諗，遲啲先算啦！至於我有乜打算？呢一刻又冇喎！冇諗咁多呀，都係好隨緣。」她指公司現時仍未有指示，繼續「被放假」，又指未想過轉行，不明白為何之前被傳做地產：「我唔係好明點解會咁講，真係冇諗過會做。」心穎早年買下樓花價值800多萬的新樓，她透露收樓手續已完成，並已成功出租，基本上沒有供樓壓力。

強調現時單身

最令心穎放心的，是參演劇集已先後播出街。有指她為同劇演員帶來「機會」，她卻不太認同：「唔好咁講，冇話邊個帶旺邊個，拍劇係Teamwork，所以好開心有好成績。」她強調現時單身，早前的緋聞對象只是朋友關係，並斷言：「拍拖？唔會，都係朋友嚟。」直言經過去年的艱難時期後，明白沒人比得上家人的愛。

玫瑰紋身化表乜？

日前，心穎就出席家庭飯局，為即將返回溫哥華的家人送行。當晚7時許，她先離開寓所，再乘車往接載家姐心美與美慧，一行人去到九龍城落車，期間發現心穎右腳多了一個玫瑰紋身，似乎是想藉此提醒自己不再重蹈覆轍。逗留個多小時後，心穎先送爸爸回樂富，之後直接返回家中，修心養性。記者發現心穎右腳多了一個玫瑰紋身，問到有何含意？她只說：「多謝關心！」未知是否代表她希望浴火重生。