湯洛雯「正式」登女一　蕭正楠做濟公抗疫

無綫花旦買少見少，胡定欣、田蕊妮等相繼離巢，無綫不得不再提升多些一線花旦，之前高海寧、張曦雯、蔡思貝等都已登上「女一」位置，而近排愈戰愈勇、於《法證先鋒IV》中臨危受命頂替黃心穎的湯洛雯，演出相當不俗，表現獲同事、觀眾激讚，有見及此，無綫再推她一把，於三月中開拍的古裝劇集《一笑渡凡間》中，正式給湯洛雯坐正做女一！而蕭正楠將會在劇中飾演濟公，過往電影、電視劇都有不少人飾演過濟公角色，如陳浩民、梁榮忠、周星馳等等，各有各精彩，故今次無綫都會加入新元素。

湯洛雯接受東網訪問時坦言對此劇相當重視，她謂：「其實今次真係第一次正式做女主角，所以好緊張，不過公司都好好，劇本都差唔多出晒，依家自己好勤力咁做功課，而今次角色同以前都好唔同，以前我都係做啲開心，樂觀啲嘅女仔，而今次係做一個鐵面捕快，同平時自己做嘅好唔同，同埋呢套劇我都好鍾意，當中有啲查案同感情線，而且濟公係一個好經典故事，我好鍾意拍呢啲，我亦好鍾意拍古裝，一來好多人話我襯古裝，自己都覺得好啱古裝造型，依家自己都會為角色操fit啲，因為劇內都有好多動作場口。」她亦為了令身手靈活啲，去學JAZZ、K-POP舞，她說：「希望擺到一些靚啲嘅動作，希望今次演出可以COOL啲，笑少啲，改變一吓過往嘅形象。」

而蕭正楠對於可以飾演濟公感到十分開心，希望自己的版本可以帶給大家歡樂，他謂：「同埋濟公最叻就係正能量同埋醫病，希望拍呢部劇嘅時間香港嘅疫情有所好轉，希望香港唔會再有肺炎。」而阿蕭亦曾於《翻生武林》中與湯洛雯合作過，他說：「佢係一個唔差嘅對手，佢都有自己一套嘅幽默感，希望拍呢套喜劇可以更有火花。」

此劇還有沈震軒，日前他更為角色做倒膜，不過他大賣關子：「我只可以講係一個驚喜同好考演技嘅角色，呢個角色係好好玩。」