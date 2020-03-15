良心業主減租　盧巧音嚇一跳：真係好感動

歌手盧巧音（Candy）在社交網感謝「良心業主」自動減租至12月，令她感到在新冠肺炎的疫情下，香港人發揮守望相助，共度時艱的精神，她接受電訪訪問時稱，初初收到樓主的WhatsApp時被嚇一跳：「我以為樓主想收樓或者加租，原來佢主動聯絡我話減租，我同老公真係好感動。」雖然她不肯透露減租的幅度及租約年期，但覺得對方的心意深深打動了她：「其實佢減一蚊或五蚊都開心，因為係一份心意，（本身租金貴唔貴？）一般啦。」

她直言疫情持續，影響了商演工作，幸好未有太大影響其推出新歌的計劃，現時減少出街，就算出外跑步都會限人數：「自己或同老公去跑，或者最多叫多一位朋友陪跑，同朋友食飯就唔會啦。」又指多留在家中，除會執屋外，亦會爭取時間自我增值：「練歌、彈吓結他，做多啲網上live show囉，啲歌手身痕想唱歌，啲歌手亦都會耳痕想聽歌。」

談及她頸上的直線新紋身圖案，她指已幾個月前紋上，但現時只在「進行中」的階段：「未知幾時紋完，因為要等紋身師傅得閒再傾點紋落去。（個紋身圖案有咩意思？）好難講畀你哋聽喎，遲啲完成晒再講啦。」