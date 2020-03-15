東方日報C2：69歲李龍基太太臨盆前小產

現年69歲的李龍基早年失婚，但有心有力的他再邂逅現任太太，去年更傳來喜訊太太有B，本應開心迎接小生命，可惜本月預產期前突然傳來壞消息，再做老竇的美夢成空！他昨日受訪時只答心情OK便作罷，不欲多言。

無綫藝人李龍基成為TVB「御用皇帝」，最近一次演皇帝便是在《宮心計2深宮計》中，飾演唐玄宗李隆基的父親李旦，現實中的他似皇帝同樣風流！唱得又風趣的李龍基，早年在訪問中自認花心與多情，亦受不少女性歡迎，雖然年輕時有過一段婚姻，並育有三個孩子，但最後離婚收場。20年前，他認識現任太太，雙方年紀相差達28歲，幸好「父女戀」拍拖四、五年後仍修成正果，拉埋天窗。愛錫太太的他，因擔心會早走一步，故將多年來於中港所買入的七個物業，全數歸於太太名下，婚後為遷就身為內地人的太太，索性移居深圳。據知，兩人去年成功造人，預產期是今個月！面對新冠肺炎肆虐，他為安全起見，兩夫婦搬回香港錦田居住，以迎接小生命。

受訪輕嘆一聲：唔想多講

李龍基今次老來得子，興奮之餘亦一直保持低調，而現年41歲的基嫂為怕胎兒「小器」，除了全程小心翼翼護胎外，亦不讓太多朋友知道，事前曾向閨蜜訴說：「因為好驚好似如周潤發、張衞健咁，佢哋太太懷胎近8個月都可以冇咗！」盡量低調安胎，怎料卻一語成讖！基嫂在臨盆前數日竟意外小產，夫婦二人相當難過，記者昨日致電慰問，當問及這個不幸消息，他不欲多言並輕嘆一聲，問到心情如何？他說：「OK啦！（太太身體如何？）都OK！其他我唔想再多講。」說罷匆匆掛線。

陳煒戥傷心 呂珊：再接再厲

曾經在《深宮計》中演李龍基妹妹的陳煒，昨日得悉對方情況亦戥其傷心，她說：「我見過阿嫂，佢哋好Sweet，之前我哋喺橫店拍《宮》劇嗰陣，阿嫂都有嚟探班。（會唔會慰問阿嫂？）雖然我唔知佢有咗，但今次小產，希望佢快啲調理好身體，唔好太傷心！」而在劇中演皇后的呂珊昨日回覆：「兩個幾月前見面都恭喜咗佢。（但太太小產咗！）哦……佢（李太）都有咗7、8個月㗎啦喎？之前都有見過阿嫂嘅。不過唔使擔心基哥嘅，因為佢真係好勁，相信會再接再厲。」

至於資深歌手陳浩德跟李龍基是數十年好友，他昨日受訪表示幾日前才跟對方食飯，問到是否知道他再做爸爸？陳浩德說：「呢啲你問佢啦，我哋唔講呢啲私人事。（知唔知李太小產咗？）我識佢太太，但呢啲冇聽過，冇問過。」同樣常有聚會的藝人吳香倫昨日透露事前知道李太有喜：「不過唔知道佢小產！（會慰問佢？）如果佢唔公布，暫時都唔想打擾佢。」

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