【父母避疫】莊思敏視像婚禮　低調簽字嫁人

現年39歲的藝人莊思敏（Jacquelin）今日低調簽「賣身契」，下嫁台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian），兩人未有大排筵席，儀式只在Jacquelin家中舉行，親友在場見證重要時刻。新娘子先後換了三套禮服及婚紗，其中一套露腰裝，另一套是低胸魚尾婚紗，盡騷好身材！

由於疫情關係，雙方家長未能來港見證簽字儀式，他們透過視像觀看，莊母更搞笑地叫女兒要用個魚網網住老公，及要讓對方透透氣，全場一片歡樂！一對新人宣讀誓詞後即時與家人合照，但竟然忘記交換戒指，要其他人提醒，烏龍中帶點甜蜜！之後兩人在親友起哄下三度咀嘴，甜到漏。完成儀式後，新娘拋花球，由Jacquelin的胞妹莊思明接得。

Jacquelin接受電話訪問時表示：「最後雙方家長都嚟唔到現場，簽字時facetime佢哋，我阿媽好想講嘢，我又聽唔到佢講嘢，所以都幾搞笑。現場好多係自己朋友，好輕鬆似係開party多啲，成件事好開心，未有特別感覺，剛剛做人老婆，暫時我個狀態都係差唔多，我會繼續開工，老公之後返台灣要隔離，我都好感謝佢今次過嚟，跟住承受兩星期嘅隔離。」