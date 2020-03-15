古巨基升呢做老竇　太太美國秘密誕B

現年47歲的古巨基跟得力太太Lorraine愛情長跑廿年，兩人於2014年秘密在美國拉斯維加斯註冊結婚，基仔本身好鍾意小朋友，恨到出口的他曾經揚言婚後會開行Turbo「造人」，每次公開露面他都被追問太太有聲氣未，他總是笑說：「努力中。」

多個月冇蒲頭

據知繼周柏豪後，基仔亦已經秘密做爸爸，消息指Lorriane去年底在美國分娩，估計BB已經3個月大，由於新冠肺炎肆虐，醫生建議大家盡量留在家中，避免外出到人多地方兼聚會，除了他們的父母及家人，基仔刻意低調，未有將喜訊告知好友。

基仔秘密做爸爸亦有迹可尋，去年12月1日，他在拉斯維加斯完成世界巡迴演唱會後，有指他向公司請了長假，但行蹤神秘，直至今年1月中亮相導演張之珏的慈善音樂夜演出，當晚表演後他未有受訪即匆匆走人，以往他出席公開活動，Lorraine都會貼身陪伴左右，不過當晚卻未有現身。而她比基仔就更早「失蹤」，連月來都未有公開露面，連一些活動及廣告客戶都覺得古太行徑有異，曾向英皇打聽古太是否有喜。

全天候照顧太太同BB

比基仔年長3歲的Lorraine屬於高齡產婦，愛妻心切的基仔不想太太承受太大壓力，由得知Lorraine成功佗B已經小心翼翼，保密工夫做到足，到BB出世又不想老婆坐月被打擾，繼續忍口秘而不宣，之後受到疫情影響，新手爸爸基仔更是一步一驚心，全天候照顧太太與初生BB。

兩人向來人緣甚佳，據知整個新年雖然有朋友邀他們飯敍，但都以疫情嚴峻全部推掉，即使老友蘇施黃二月中舉行生日會，幾乎年年都會跟阿蘇慶祝的古氏夫婦也缺席，所以朋友間已察覺他們有點「奇怪」，都估他倆是否要報喜。