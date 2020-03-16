陳柏宇豪宅曝光　主人房竟然細到得張床

歌手陳柏宇（Jason）近日租住九龍區一間逾千呎豪宅，老婆符曉薇（Leanne）為滿足眾Fans參觀心願，特意拍攝一條20多分鐘的House Tour，大方走勻新屋每個角落「攤開肚皮」作詳盡介紹！全屋共有四間房及四個露台，Jason將客飯廳合併，寬敞空間讓愛女Abigail及多隻寵物走動，落地大窗面向大草地，令人心曠神怡。

講到Fans最為好奇的租金價錢，兩公婆守口如瓶：「價錢適中、合理，遇到個好業主，屋入面啲傢俬大多數都係上網買，都有分享買啲平、靚、正傢俬。」片段意外踢爆Jason的「秘密」，原來他鍾意住最細的一間房，連工人房都不如：「兩公婆住，喺間房唔會搞其他嘢而嘈到另一半，唔想一個瞓緊覺、一個就起身整嘢。Abi間房就係最大，但暫時做咗玩具房。」

赤裸裸公開屋內間隔，問到可會覺得冇私隱？Leanne卻指開心Share仲開心：「都唔會冇咩私隱，有人係鍾意私隱度高啲，我哋兩個鍾意Share開心嘢，當分享幾好玩，互動吓幾開心，無聊又可以開Live打發時間，係啲Fans知我有拍開片先叫我拍呢條片，係懷孕之後停拍咗，最近會再重拾番，仲諗住同Jason一齊開Channel。」

問到可會考慮置業？陳氏夫婦異口同聲指現階段以租樓為主：「樓市太貴，鍾意住寬敞啲嘅屋都係未有能力買到，租就OK，要置業都想返加拿大，覺得喺香港租樓同買樓價錢唔成正比，租樓用5位數字就可以住到差唔多半億嘅樓，或者遲啲等個市好啲就可能會買。」