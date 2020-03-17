疫境送愛　羅霖程瑤與特殊兒童交心

港人齊心抗疫，慈善團體「仁美清叙」繼捐贈口罩和酒精搓手液給弱勢社群後，近日榮譽主席羅霖及主席程瑤代表「仁美」向靈實恩光成長中心捐出數百支酒精搓手液，幫助一班嚴重智障兒童共同抗疫，並抽空參觀，了解他們的抗疫措施。

程瑤說仁美一向都有支持靈實恩光成長中心︰「之前曾參與慈善音樂會去幫助中心內學生，對我哋來說感受非常大，我哋好希望去幫助一啲特殊兒童，讓佢哋有多啲活動空間，令佢哋健康成長。」

作為母親的羅霖亦感同身受，她說︰「因為佢哋嘅肌肉經常會崩緊，必需要不同嘅治療、設施同空間去輔助，我雖然要照顧三個仔，但相信照顧一個特殊兒童都唔簡單，佢哋嘅父母非常偉大，加上疫情關係，學生非常需要呢方面嘅物資，希望大家可以提供更多援助，做義工或者捐款同捐物資。」

參觀設施時，程瑤透露與中心的學生傾談時非常開心，也被對方哄得很感動，羅霖更大讚這位學生是「公關能手」︰「有個學生主動同我哋傾偈，又唱生日歌，傾卡通人物故事，好開心、好感動。」原來很多仁美成員都來過探這裏的學生，今次疫情期間再來，學校要求有探訪人數限制，所以參觀戶外設施為主，亦有相關防疫措施，可見學校非常關注學生的健康。