認與小三分手　東出昌大道歉：不想再傷害太太

32歲日本男星東出昌大，今年初爆出偷食醜聞，趁3年前老婆渡邊杏大肚時，暗撻女星唐田英里佳搞不倫戀，導致形象插水。風波爆出後，東出除了拍劇之外，一直絕跡公開活動。今日，他出席由他擔任旁白的記錄片《三島由紀夫VS東大全共鬥 50年的真實》座談會，亦是他相隔63日現身傳媒面前。

座談會因疫情擴散，取消招待觀眾，現場約有100名傳媒到場。東出穿上深色西裝外套現身，身型消瘦不少，他甫出場即向記者鞠躬，並說：「我是擔任旁白的東出昌大，今天請多多指教。」其左手的無名指並沒有戴上婚戒。會上，他與導演豐島圭介交流對三島由紀夫作品的看法，不時有露出笑容，但在台上未有提及婚變一事。

活動結束後，東出接受記者圍訪時正式開腔道歉：「今次，對工作伙伴的各位帶來困擾，實在很抱歉。」他又表示：「我最應該要道歉的人是太太，我想直接跟她道歉。我不想再傷害她了，抱歉我不能多說。」他承認已與小三唐田英里佳分手，又稱向來不會戴婚戒開工。

據知東出被老婆渡邊杏趕家門後，雙方關係未有進展。渡邊杏上月18日曾亮相公開活動，左手的無名指沒有戴上婚戒，並於活動結束後向記者鞠躬道歉。