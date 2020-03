美國老牌鄉謠天王Kenny Rogers美國時間昨日於善終中心離世,享年81歲。據知他是自然死亡,並在家人陪伴下走過最後一程。Kenny的官網表示由於新冠肺炎疫情,其家人計劃為他舉行一個小型的私人喪禮。之後才會為他計劃舉行紀錄活動。

Kenny Rogers於50年代出道,著名歌曲包括《Islands In The Stream》、《Lady》、《The Gambler》與《We’ve Got Tonight》等。他結過五次婚。