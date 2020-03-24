東方日報C1：菊梓喬疫流零收入最窮一姐

連奪兩屆「最受歡迎女歌星」殊榮的菊梓喬，獲封電視劇主題曲女王，人氣飆升，但外表風光的她依然未脫貧，連月來因疫情搞到零收入，處女電視劇更突然冇得拍，美國登台騷又被迫延期，窮得自爆冇錢交稅！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）表示因新冠肺炎疫情，不少歌唱工作叫停，她說：「我哋嘅工作係公開表演，依家疫情關係真係冇辦法，大 家留喺屋企避免到多人嘅地方，對我嚟講係幾致命嘅！」不少歌手 藝人受疫情打擊變零收入，她亦坦承：「係㗎，點解唔係零收入？啲 工作取消晒、延後晒，冇辦法，咪慳啲使！」

Hana更自爆冇錢繳交5位數字的稅款，她說：「張稅單嚟到都啞咗，唔知點算，唔知去邊度借！」貴為「一姐」的她坦言仍未算搵到 錢，收入一直不穩定，還傻笑說：「因為冇留到錢（交稅）嗰下大鑊，你唔明㗎喇，你跟吓我生活就知我幾窮，我哋呢啲同我啲口罩存貨一樣，係處於貧窮線。」望住張稅單，她大感頭痛，並自爆已去信稅務局申請緩繳暫繳稅，她無奈地說：「睇吓可唔可以𦧲到，我做咗㗎喇，如果唔係真係唔掂，啲稅好恐怖吓！」

租屋供車變「月光族」

近年身價不斷飆升，有指她應該賺到錢，Hana卻苦笑說：「有幾多呀？ 每個月要供車租樓，其實已經去晒，工作好多時化妝、整頭、租車，樣樣嘢 全部都係錢，食嘢都要使㗎，呢啲係基本嘢，我依家好慘，樓又冇，仲係租 緊屋，仲好貴。（疫情下業主有冇減租？）一千蚊都唔減，可能之後又要 搬，搵過平啲嘅地方。」 去年開處女演唱會的她，原定今年計劃舉行Part 2，如今恐怕要再延 遲。而早前她為新劇《香港愛情故事》試晒造型，開拍前一星期卻突然接到通知不用拍攝，她說：「明白呢行好多變數，老闆叫我唔好失望，我相信公司一定會幫我揀最好嗰條路，好似再幫我接咗另一部新劇，喺4月底開。」

演出延期歌酬hold住

禍不單行的是，Hana原本4月11日到美國洛杉磯開騷，今次演出令她緊張、興奮又期待，因是第一次出國做騷，她曾經笑言：「可以『搣』住（歌酬）先。」豈料美國亦受疫情影響，她的演唱會宣布延期，認真黑仔！她說：「我好期待美國呢個騷，但知道疫情要避免高危活動，自己會保持正能量去睇，都唔太擔心，我覺得有時錢事小，最緊要身體健康，我都好懷念上台唱歌嘅日子。」她相信只要大家一齊努力抗疫，很快可以回復正常的社交活動，並樂觀地說：「依家唔係得我哋冇嘢做，我身邊好多朋友停薪留職，甚至裁員，明白到呢一關唔容易，有好多難關之前都可以一步步過，我覺得呢關都可以，但需要時間同耐性，堅持多啲正能量，希望大家可以守望相助過到。」

13歲獨力養妹初戀遭「家暴」

33歲菊梓喬入行3年已升呢為最受歡迎女歌星，但有名冇利，入行前身世及生活環境亦一樣坎坷，慘過韓劇！13歲時與妹妹遭父母棄養，她遂姐兼母職，中學時代開始在社工介紹下到美容院當學徒，替客人批指甲賺錢外，之後更索性輟學，曾做過洗碗工、倉務員等，因收入不高，曾經歷一個公仔麵分兩日食的日子。她被爆在14、15歲時曾當「私影妹」，惟她隨即否認，表示只是收取數百元酬勞替朋友的婚紗店拍宣傳照。

被父母遺棄的她，讀書時不但飽受同學欺凌，連初戀男友也向她動粗，她自爆因對方性格躁狂，拍拖4年飽受暴力，她說：「試過掟我埋去商場啲玻璃門度，搞到我條腰爆缸，但我唔肯報警，後 嚟發現佢追太多女仔而分手。」深明知識改變命運，她慳食慳 用，儲錢考不同專業資格及牌照，21歲才重返校園，報讀港大專業進修學院的工商管理高級文憑課程。2013年，她以原名「陳曉怡」到台灣發展，但依然不得志，其後更患抑鬱症，曾到英國等地流浪，回流返港 獲賞識一圓歌手夢，才結束跌宕人生。

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