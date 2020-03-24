洪永城鹹豬嘴？朱晨麗：我唔會生安白造

無綫新劇《法證先鋒IV》在將軍澳電視城宣傳，席間公布第26集（23日）直播收視高達36點，逾235萬觀眾收看。朱晨麗早前宣傳劇集《多功能老婆》時，爆洪永城拍攝時加咀戲，鬧出「鹹豬嘴」疑雲，洪永城雖然多番澄清沒有「抽水」，但亦有指兩人因而反面，有傳《多》開續集，兩個只能活一個。

朱晨麗被問到可有機會再與洪永城合作？她說：「又提番起，我OK冇芥蒂，但係拍戲、做活動呢啲都係公司安排。（洪永城暗示唔想同你合作？）哦，都係嗰句將來有乜合作都係公司安排，我冇乜嘢嘅。（陳煒話你哋欠缺少少溝通？）有溝通，我之前都講過我有打畀佢安慰佢，亦唔止一次，正常朋友咁溝通。（拍攝嗰陣有冇溝通？）我所講嘅嘢唔會生安白造。之後都有唔止一次安慰佢，有同佢道歉講唔好意思，件事都隔咗咁耐，唔好再將件事放大。（洪永城話對你No comment，你有咩睇法？）冇乜點睇。（驚唔驚嚇親其他男演員？）唔會，我都同好多男演員合作過。」

朱晨麗指事件發生後與洪永城也未有碰過面，但覺得再碰面也不會尷尬，她又否認事件是擺洪永城上枱，她說：「唔好再講喇。」