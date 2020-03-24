劇透《法證IV》！黃浩然同張頴康李施嬅有事發生

藝人黃浩然曾練「大聖劈掛」，下午偕同師傅冼灝英現身師公陳秀中追思會。原本他要出席主演劇集《法證先鋒IV》宣傳的他，覺得要尊師重道，所以因為撞時間，他寧可選擇出席追思會。談到與師公相處的點滴，浩然說：「佢為人風趣幽默，好記得佢70幾歲仍然可以蜈蚣彈，又好似隻馬騮咁不斷轉，真係好好身手。」

談到《法》劇進入結局周，浩然表示劇情愈見戲味：「收到消息昨晚我認番失散20幾年嘅細妹張曦雯，收視再有突破，嚟緊我同張頴康，又或者李施嬅嗰條線都有故事發生，有收看性。（施嬅喺加拿大返嚟，都唔可以出席宣傳活動。）佢自我隔離嘛，唔緊要啦，可以有慶功啫。（係咪會開續集？）我未收到通知，不過知道有好多觀眾講緊，今次劇情比較嚴肅，我想原班演員拍啲有喜感嘅嘢，畀觀眾見到我哋另一面，尤其係喺呢依家呢個時候。」

談到政府意欲管制食肆晚上營業，與及已禁止食肆賣酒，浩然坦言：「我冇開設食肆，所以唔方便談論，不過相信食肆生意嘅朋友嚟講，可能真係壞消息，希望疫情能夠盡快過去啦。坦白講依家除咗做嘢之外，我都係留喺屋企，尤其我屋企有小朋友特別要小心。」