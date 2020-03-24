擴充生意險仆直！宋芝齡「疫」市殺出血路

藝人宋芝齡早年開設韓語學校，搞到有聲有色，她一直都想搵拍檔擴充生意，結果農曆年前終找到好拍檔，並投資共七位數字，大搞小學補習，原本兩人雄心壯志，怎料，農曆年假期過後的第一日，卻因疫情加學校停課，令到學校「靜英英」，連返工老師都坐在課室內無語，大家都不知如何是好，宋芝齡表示：「平時我哋啲老師好調皮，但嗰日大家都唔知講乜好，我拍檔仲話好眼瞓，我話梗係啦，完全冇學生嚟嘛！」

剛投資便遇上如此情況，宋芝齡當然不知所措，跟拍檔「攬住驚」，她說：「如果我負面咁諗，冇學生就叫老師放冇薪假，大家共度時艱，但我真係做唔出，因為大家都會有家庭負擔，但之後又好好彩，畀我哋發現一個上網教學App，靈機一觸決定搞網上教學，我哋同一班老師分頭行事，佢哋設計網上教材，我同拍檔就去搵家長傾，冇耐已經搞好晒啲嘢，可以喺網上開班上堂，因為啲小朋友少咗戶外活動，佢哋父母亦好想佢哋喺屋企學到嘢，所以生意非常之好，唔少老師要由朝早九點，教到晚上十點，啲堂爆晒！」

宋芝齡表示自己生意好轉當然是好事，她亦想借着此事，希望鼓勵到大家疫境自強，凡事不要太悲觀。