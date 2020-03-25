一對寂寞的心　韓君婷蔡國威秘密同居

現年44歲、1997年亞姐冠軍韓君婷情路相當崎嶇，初戀男友患肝癌離世，之後拍拖都是分手收場，更患上抑鬱與厭食症，加上曾於浴室滑倒仆崩鼻要做手術，外表受到一定影響，不時要面對指指點點。早年於新加坡生活的她，3年前決定回流香港，但因容貌問題未能在娛圈繼續發展，故轉行做醫學美容中心OL，據知月薪只有二萬多，要慳住生活，不過，亦總算重新開始。可是前年六月，君婷母親因病離世，令她又變得低調，甚少公開露面，情況令人擔心，但原來她已找到可以依靠的人，正是現年46歲的「六合彩之子」蔡國威！

二人識於微時，22年的友情始於亞視，及後威威過檔無綫擔任《六合彩》主持並演出不少劇集，發展不錯，現時《六合彩》因疫情暫停，令威威有更多時間陪伴君婷。二人關係要好，已是一班亞視舊同事之間的公開秘密，威威見證了君婷於情路上的起伏，如她幾乎要結婚的男友離世，以及近年君婷母親病逝，空虛的君婷亦很願意跟威威傾訴，訴說對象近年變成身邊的另一半，去年更索性共賦同居！

前晚，記者發現他倆在九龍城一間百貨店睇傢俬，之後轉去飲咖啡，期間似為傢俬討論得很雀躍，一度除下口罩，但君婷慎防近日病菌橫行，亦提醒威威戴番口罩較穩陣，表現細心，討論過後二人散步返歸。他們於黑夜談心就更加投入，過馬路都幾乎不懂停步，及後到了寓所樓下，君婷熟練地按密碼，威威就迎門而入，舉動合拍，然後齊齊上樓。

對於被拍得與君婷齊齊返歸，威威昨日回應時有點愕然：「吓！乜影到咩？（你哋拍拖睇傢俬？）哦……屋企要搵個櫃，咪一齊睇囉！（影到你哋一齊返屋企喎？）我哋係一齊住……（咁你哋咩關係？）係好好好好嘅朋友囉！（住埋幾耐？）er……我都要尊重番女方，其他嘢唔多講啦！」至於君婷對於同居一事未有正面回覆，只說：「係呀……我哋係好朋友！」