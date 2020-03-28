傳開拍《刑事偵緝V》　新演員陣容你點睇？

繼現正熱播嘅《法證先鋒IV》及拍攝中嘅《陀槍師姐2020》後，無綫又一套經典劇集《刑事偵緝檔案》傳準備開拍，不禁令人諗昔日數輯嘅幾組CP，如果傳言係真嘅又會係咩人做主角呢？

陶大宇、郭可盈

兩人由1995年第一輯開始合作，3年間合共拍足三輯多達100集，「Jessie」同「大勇」呢對螢幕情侶深入民心，每次觀眾見到佢哋都會好開心！近年大宇就過檔為ViuTV拍劇《詭探前傳》及主持節目《辣伙頭》，同樣大受歡迎！而可盈自從做咗媽媽後就專心相夫教女，而老公林文龍最近出任亞視副總裁一職，唔知可盈會唔會都想復出呢？

古天樂、宣萱

另一對螢幕情侶就係佢哋喇，喺《刑事IV》中古天樂飾演Cool爆阿Sir，要心理醫生宣萱做主動向佢表白女追男，兩人喺劇中仲有床戲，睇到觀眾心肝仔卜卜跳呀！兩人合作無斷，近年亦多次合作拍電影，形影不離，不過要一齊跳番入公仔箱就似乎有啲難度，雖然係咁，但宣萱有份參演《陀槍2020》，唔知會同陳豪擦出咩火花呢？

陳錦鴻、佘詩曼

兩人同樣參演《刑事IV》，阿佘做一個柔弱文員文婉蘭，面對男友「江子山」陳錦鴻就經常話「你話事啦」！雖然呢Pair唔算突出，但故事好虐心，事關阿佘被好姊妹「唐心如」李珊珊撬牆腳，阿佘雖然讓愛但最後李珊珊都逃不過要死嘅命運，陳錦鴻盡失所愛呀！

而嚟到《刑事V》，有傳影后兼視后惠英紅會強勢回歸，再加上視帝王浩信、陳煒及姜皓文演出，亦有指袁偉豪、黃智雯、張振朗、陳展鵬、姚子羚都有可能，唔知網民又點睇呢個演員陣容？