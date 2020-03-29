東方日報C2：陳婉衡健身班冚旗斷米路

無綫「咪神」陳婉衡（Alycia） 最近成功考獲運動教練牌，私人教授學員賺取過萬月薪，但新冠肺炎再度擴散，政府出新例減群眾聚集， 健身院要停開，Alycia無奈減少收入，認真慘情！

有樣有身材的陳婉衡最近自我增值，以過萬元考取運動教練牌，可以私人教授學員做運動，賺取過萬月薪，她更在陳庭欣（Toby）與男友楊振源（Benny）投資的健身室「掛牌」，教學員做運動，以她有前有後的質素，當然成為「紅牌阿姑」，登上最多男生報堂的「女神教練」熱榜，收入亦隨報堂踴躍而大增。

在新冠肺炎影響下，大班演員的演出工作減少，Alycia一心以為這份兼職可以在淡市中殺出血路，怎料政府再出新例減少群眾聚集避免疫情擴散，連健身班都要停開，Alycia開闢搵錢之路可謂一波三折！

慳啲使食少啲

如意算盤打唔響，昨日問到Alycia可覺慘情？她說：「都冇計！唔止我一個係咁，影響到好多人，惟有自己慳啲，食少啲囉！好彩我都食得好少！」有關學員的需求，她亦很貼心照顧，她說：「我會拍多啲運動片放上網，畀啲學員可以喺屋企做運動，希望過咗呢兩個星期，疫情可以過，大家就乖乖哋留喺屋企，我哋快啲可以過番冇口罩嘅生活。」

雖然政府殺出新例，但Alycia覺得都應該，因為確診數字急升，大家都要小心。早前她和大班學員上運動堂，就連Toby和男友Benny都齊齊上堂，大家都保持距離，唯獨做運動就不能戴口罩。Alycia帶領他們進行核心肌肉訓練，隨着音樂節拍，不停趴低起身，運動量極大，Toby笑說：「男友最愛做運動，我最近少咗，都要操番，所以咪一齊玩吓！（你都好有潛質做教練？）都想㗎！遲啲想去考牌，跟Alycia一樣教Core Training ！」

陳庭欣與男友做完喘晒氣

本身是健身院代言人的Toby，面對Alycia，她亦步步追貼，接近一小時完堂後，她與Benny亦氣喘躺着，不過，她事後受訪大叫爽。請了星級教練令健身室於疫情下仍其門如市，儘管目前健身室暫停開放，不過Toby放眼遠望，仍然滿腹大計說：「我哋請咗幾位星級導師，好似黃榕、陶枳樽，依家物色緊李君妍，仲有Model界男神，其實做教練係唔簡單，除咗考牌之外，男嘅要型、女嘅要索，仲要跟學員溝通，今次我上Alycia個班，氣氛好好。（搵君妍係想開功夫班？）考慮中。（Alycia個女神堂好爆？）係呀！不過都有好多女仔羨慕佢身形嘅！」

另外，Alycia日前抽空行山呼吸新鮮空氣，見她在山上吹肥皂波波，盡現童真一面，可惜開心背後卻發生不快事，她在陽光長時間照射下曬傷了36E「咪咪」，並在社交網上載其傷勢照片，見她的「咪咪」部分出現兩截色，心口紅了一片， 我見猶憐。

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