親弟捧骨灰罈　劉真化輕煙辛龍傷極缺席

44歲「國標女王」劉真22日於台北病逝，完全無法接受她離開的丈夫辛龍連日來悲傷至極，每每現身均神情落寞鼻紅紅，令人心痛。今日一早劉真火化，然是由親弟紅住眼護送棺木到場，未見辛龍身影。其實劉真病逝後，多位圈中人如吳宗憲等透露，辛龍難以走出傷痛，甚至持續有不好的念頭，昨日劉真靈堂開放最後一日，連續5日到場陪伴愛妻嘅辛龍終忍不住掩面痛哭。

據台媒報道，今早8點，在劉真弟弟劉恆及一位親友的護送下，劉真棺木抵達殯儀館，棺木選用了她喜歡的白色，而劉恆眼眶泛紅陪伴家姐羽化成仙，辛龍及劉真父母則沒有到場。有指劉父劉母可能因習俗「白髮人不送黑髮人」因此迴避，至於辛龍缺席，推測他不捨見愛妻化輕煙，習俗上夫妻間喪偶亦不能相互送別至火葬場與墓地，因此沒到場送劉真。

而劉真曾透露與辛龍因相識在7月22日，夫妻每月22日會一起度過屬於彼此的「雙雙節」，惜劉真在22日病逝，原定家屬將在4月22日舉辦劉真追思會，不過辛龍的老闆吳宗憲表示因新冠肺炎疫情考量，所以取消追思會：「辛龍的意思，由於疫情嚴重，就不辦追思會了。」