今次會唔會係女？宋熙年陳智燊宣布有喜

藝人宋熙年2016年與陳智燊拉埋天窗，前年誕下一子Damon，一家三口相當幸福。今日再傳來喜訊，她在交網宣布再度懷孕，表示即將有新成員加入，可喜可賀，她表示：「過去的幾個月，作為一個母親被賦予新的責任。很感恩多了一個新成員，同時我們首先必須保持身心健康，陳氏上下非常興奮，並保持積極態度，同時希望每個人都可以一起對抗這疫情。」不少網民留言送上祝福，並表示如果今胎是女的話便可以湊個「好」字。

老公陳智燊亦發文表示：「我很幸運，我有一個完美的家庭，他們使我有力量竭盡全力保護他們。現在，我們多了一位家庭成員非常感恩。在這些困難的時候保持積極的態度，我們必須照顧自己，互相照顧！並祝賀即將成為哥哥的Damon！多謝我可愛的妻子常留在家中。我保證一旦消除疫情後，我就會帶你去更好的地方。」另外，陳智燊除了分享喜訊之餘，更多謝在抗疫日子中緊守崗位的前線醫護人員、巴士司機、的士司機及郵差等。

陳智燊回覆東網，他說：「喺instagram分享開心事之餘，都想多謝啲前線工作人員。至於再做爸爸，真係好開心，但由於依家嘅疫情好緊張、好緊張，我哋惟有做好自己，留喺屋企，照顧屋企，照顧好自己先。始終係第二胎，好多嘢變咗冇咁擔心，好似太太佗第一胎時，都冇咁擔心，但係由於佗BB嗰個係佢，作為佢另一半嘅我，當時真係好緊張，唔知點樣去幫佢同照顧佢，今次變相我會放鬆好多。」問到第二胎性別是男或女，陳智燊則保持神秘感：「大家估吓啦，咁先好玩㗎嘛！」