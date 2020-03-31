家庭第一！湛琪清電影夢不死　望赴美拍戲

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）去年2月與圈外男友金承威（Kenneth）拉埋天窗，婚後她未有疊埋心水做少奶奶，反而比以前更忙碌，除了打理市場推廣公司外，老公又打本給她開美容店，Jessica感激老公支持實現夢想：「我好想做Marketing嘅嘢，兩個生意都係老公促成，佢係行動派，講咗會做，呢個係我最鍾意佢嘅地方。」

家庭放首位

雖然忙於做女強人，但她對幕前演出仍充滿鬥心。她最大興趣是拍戲，希望有機會拍攝英

語電影。問到會否到外國試鏡及發展？她說：「我有呢個興趣，老公好支持，可能喺香港試完鏡再寄去美國，一步一步嚟，但家庭永遠放第一位。」

同老公凹凸配

Jessica笑言與老公感情比婚前還要好，但生活細節仍需時間磨合，她舉例說：「男女好唔同，男仔比較不修邊幅，我就好整齊。佢好早起身返工，我就瞓到好晏，但佢好好，唔會嘈醒我，返工前一定會錫我一啖。我鍾意個房好暖，但佢鍾意凍，所以經常爭冷氣機遙控器。」然後又投訴老公：「婚前佢會每星期煮一個新菜式畀我試食，我覺得自己好幸運，不過婚後佢冇煮過！不過我知佢好忙。」隨即補鑊讚Kenneth是好老公，她則努力學習做好太太：「之前同佢輸賭，結果我輸咗，答應要煮四道菜嘅晚餐畀佢，但一直未兌現。」