陳煒廚神上身煮兩味　何倍倩讚超好味

名媛何倍倩（Anina）邀時裝設計師何國鉦，合力推驗證區塊鏈技術，搵到藝人陳煒挑戰用經驗證的材料炮製安全美食，陳煒入到廚房即廚神上身，三兩下手勢便煮出越、泰菜式及抗疫湯水，同時成功證明自己將會是睇得又煮得的好老婆。

陳煒出名入得廚房出得廳堂，對廚藝甚有研究，她說：「煮餸其實萬變不離其中，每道餸少少變化就唔同，依家工作咁辛苦，疫情下好需要飲多啲湯水，令免疫力強啲先可以打仗。（最強邊樣？）湯水，有啲滋潤，有啲增強免疫力，有時加啲中藥、加蔬果，好多變化，最近鍾意煲魚湯，因為豬肉貴，又多啲蛋白質。（男友鍾意飲？）煲乜佢都飲。」經常帶湯開工的她，笑言常會萬歲湯水：「都會煲埋畀同事，煲一大煲唔好嘥呀！（萬歲湯水？）拍戲辛苦虛火盛，成日夜晚開工，有時煲吓糖水添！」

Anina即場試食陳煒的手勢，大讚超好味：「佢今次煮嘅越式紫米卷、焗咖喱魚旦春卷、抗疫中湯和黨蔘茶，菜式簡單唔複雜。好似魚旦，有啲家長可能會擔心，魚旦唔知乜嘢成分，唔畀小朋友食，我哋查到啲魚旦得到WWF認證，冇用瀕臨絕種嘅魚，比例上高濃度魚肉，鈣質仲高。」

她留意到近日好多人心態轉變，她說：「我一路做緊追溯產品嘅安全性、源頭及可持續性，發覺今年啲人有啲改變，以前佢哋想知多啲產品嘅嘢，依家主要想知道產品有冇菌，成為重點。我哋仲可以幫啲餐廳認証埋佢哋嘅清潔狀況，幾耐做一次殺菌消毒，甚至乎，清潔姐姐清理洗手間的次數都可以一嘟就知道，我覺得繼續做落去，遲啲就變咗一個好乾淨嘅香港。」

場地：Boffi De Padova and Gaggenau Culinary Studio @ K1 Island South Galleria