王君馨Long D險出軌男拍檔　網友翻出3位嫌疑人

藝人王君馨（Grace）同老公Daniel於2017年結束11年愛情長跑拉埋天窗，日前Grace拍片分享二人嘅愛情故事，佢透露同Daniel早於19歲時已認識，曾一度分手近三年多，直至23歲決定復合，並展開遠距離戀愛。

差啲愛上同劇男拍檔

Grace坦言同Daniel分隔兩地時，身邊都有唔少誘惑，佢更重提曾經動搖，差啲愛上同劇男拍檔：「其中一個男仔係我拍劇嘅Partner，我哋日日都會見面，成日都會諗住佢，睇劇本又諗住佢，拍劇又諗住佢，真係開始對佢會有真感情，我發覺我開始想照顧佢，想見佢多啲。有一日我發夢都見到佢，我就感覺到好似上帝畀咗個黃燈我，話我知要停一停，我就發覺我諗呢個男仔諗得太多啦。」佢續指當時即向Daniel坦白，並承諾除拍劇食飯外，唔會再同該男拍檔單獨見面。

片段引起網友熱烈討論，更從Grace以往拍攝嘅劇集中整合出三位「嫌疑人」，分別係曾同佢飾演情人嘅沈震軒、袁偉豪，以及兄妹檔嘅陳展鵬，更有網友笑指個個都大隻靚仔，難怪有一刻動心。