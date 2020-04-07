戴志偉小三有嫩口男友　蜜照流出爆四角戀

現年59歲的戴志偉過往在無綫多年雖演奸角出名，惟一直對家庭十分照顧，和太太及一對兒子關係甚好，更常被拍得和太太恩愛出巡，故入行多年鮮有緋聞。轉職保險業後撈得風生水起的他，表面家庭事業兩得意，怎料日前被爆出他這位好丈夫背後，原來有位同公司、年紀比他細超過三十年的紅顏知己Candy。婚內出軌的戴志偉，對這段父女戀非常受落，打扮舉止均年輕化以拉近年齡距離，惟有讀者爆料指戴志偉可能不知道自己處於四角關係，因Candy背後有位關係親密的異性Terry。

昨日有自稱認識Candy及Terry的讀者向東網爆料及提供大量蜜照，說替Terry感到不值，因指Terry和Candy相識多年並關係密切，男方一直對Candy關懷備至，更指Candy曾說Terry是她生命中最重要的男人。蜜照中幾乎清一式是兩人頭貼頭、手翹手，甚至Candy從後擁抱Terry外，原來兩人也常常出遊，其中一張相是一頭濕髮的Candy身穿浴袍，嘴嘟嘟的緊靠在半裸上身的Terry，在深圳的酒店式公寓合照。

另外，Candy每年的生日都幾乎和Terry一起度過，Terry會呼朋喚友悉心搞生日派對以逗女方開心，Candy更親熱的翹着Terry的手臂甜笑合照。去年八月Terry再跟Candy慶祝生日時，不單網晒合照，並語重深長的留下「愛的宣言」：「差不多由冇用兒童身份證開始，我們就在對方身邊，經歷高高低低，一同成長一同大笑哭泣及尋找快樂。人生一直都會有我陪住你再成長支持你。生日大快樂。愛你哦！ #我們都會幸福。」

據知Candy在公司施壓下，和戴志偉一樣要保持低調，以及Candy即時被調組外，為避風頭，Candy昨天全日都不敢返回位於尖沙咀的辦公室，甚至有消息指她「禁足」，實行自我隔離困在家中。另外，有業內人士爆料，指Candy和戴志偉這段父女戀在數個月前已開始被談論，故是次「戀情」曝光更引起哄動，令更多同行談論，並好奇Candy有何招數能成功收伏戴志偉！