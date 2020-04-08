上海中肺炎？何猷君傳食退燒藥闖關返港

賭王何鴻燊與四太梁安琪孻仔何猷君最近有傳他於1月中到上海後染上新冠肺炎，何猷君為順利回港醫治，在上海臨上機前自行食退燒藥，及乘坐私人飛機回港。到港後他亦沒有入院治療，只食了醫生開的藥食。何猷君老婆奚夢瑤去年11月為他誕下寶貝兒子，猷君為免家人受到感染，獨自隔離自己搬離何家大宅，搬到K11公寓式酒店居住，康復後才見家人。

何猷君回覆東網稱傳聞離譜、惡搞、好缺德，他說：「傳聞比較離譜同惡搞，愚人節都過咗成個禮拜喇！依家先玩呢啲？唔好笑囉！呢個玩笑係非常非常缺德嘅，同扯甩手帶、口罩唔帶去食拉麵嘅人冇分別，作為香港市民，呢啲大家都知唔會去做。」

他逐點拆解傳聞：「我上海係有公司，機票都睇到，我冇咁嘅零用錢去買私人飛機，作為25歲仔，我由上海返香港都唔係過年嘅事，最近一次喺上海都係一月中，之後去咗好多唔同地方，證實傳聞訊息好多錯誤，不過冇所謂，我冇官方聲明或者律師信，因為我相信大部分讀者睇完，都明白係整蠱惡搞啫，愚人節delay咗少少，件事應該結束就冇所謂喇！希望大家如果係有多餘時間，唔好造謠，應該花多啲時間關注疫情情況。」

而身在澳門的賭王四太梁安琪，亦認為抗疫期間不應開玩笑，她說：「唔好玩呢啲，仲講呢啲嘢，神經！依家香港又派錢，澳門又派錢，應該講呢啲，抗疫最緊要。」