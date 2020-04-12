Kellyjackie身形大暴走！網民：童年崩壞

歌手Kellyjackie（陳曉琪）早年憑一首歌《他約我去迪士尼》而爆紅，但紅歌唔紅人，其唱歌生涯非常「短暫」，但最近再次引起網民關注，不過並唔係佢有新歌，而係佢嘅身形！

Kellyjackie已為《警訊》擔任主持多時，不過最近網民就發覺佢身形明顯同以前有好大分別，暴脹唔少面圓圓，比起身邊嘅主持梁皓妤大兩個碼！唔少網民都話「童年崩壞」、「Kellyfatty」！

其實Kellyjackie幾年前身形開始腫脹，2017年時健康出現問題，胃部做過手術，佢話加上新陳代謝慢，以致身形變肥，接受訪問時曾感嘆：「依家啲觀眾只會用眼睛欣賞歌手，身形上我會努力。」而以前曾因為為一雜誌拍攝硬照，效果奇佳，獲網民封為女神。

Kellyjackie當年簽約出唱片後冇耐，就同經理人發生合約糾紛，隨即喺樂壇「消失」。不過之後獲米雪協助解決合約問題，並喺2011年簽約新唱片公司再闖樂壇，同埋開始主持《警訊》。而同吳若希（Jinny）Friend足多年嘅佢，近年經常常伴對方左右，感情非常好！