日本女歌手工藤靜香以冷艷氣質,90年代走紅日本樂壇。她與2000年與萬人迷木村拓哉奉子成婚後,誕下兩位千金,細女光希與大女心美,先後入行做模特兒。今日是靜香的50歲牛一。一向與媽咪感情要好的光希與心美,分別在Instagram上載小時候與靜香的合照賀壽。

光希以英文留言,大讚靜香是:「the best mum in the world」,她又為媽咪平反,指雖然以往有不少流言蜚語,但在她心中的母親是世上最善良、體貼、慈愛及樂觀的人,並感激能出生於這個家庭,更揚言希望將來成為像靜香一樣的母親。她又在即時動態上載小時候拍下與母親抱抱的短片,溫馨到爆!至於心美則留感謝媽咪的教誨,又表示雖然現在因疫情未能外出,但她仍自爆為媽咪準備了驚喜。

至於與靜香結婚20年的木村,亦於深夜高調在微博晒恩愛舊照,並留言:「Happy Birthday」恭賀老婆牛一。