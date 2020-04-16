倒戈拍ViuTV劇！胡杏兒做性治療師擔大旗

藝人胡杏兒4年多前完成無綫劇《巾幗梟雄之碟血長天》後，正式與無綫結束合作關係，隨後間中接拍內地劇，大部分時間則花在照顧家庭上。近日杏兒決定倒戈相向，擔大旗演出ViuTV新劇《熟女強人》。劇集以單元形式探討雪卵、性上癮及換妻等敏感話題。而除杏兒外，監製伍健雄更邀來吳家麗、何珮瑜、吳千語及陸詩韻等參演，卡士方面絕對有睇頭。

據悉，劇組其實已低調開工數天，何珮瑜日前返港完成隔離後，翌日亦急急趕往造型，希望盡快向劇組報到，但由於目前劇集拍攝要申請「不反對通知書」，所以劇組近日陷於停工，嚴重打亂拍攝陣腳，杏兒今次「復工」，似乎有點出師不利！

伍健雄於社交平台分享早前部分拍攝花絮，談到今次與杏兒合作，他道：「一直好欣賞的一位女演員⋯好多人都知，現實中嘅杏兒係一位幸福少奶奶，所以當我向佢提出『鄒靜』呢一個角色背景時，同佢本身一個反差極大嘅身份，對於一位演員嚟講，係一個好好嘅發揮機會。」杏兒今次扮演一名性治療師，發現老公有外遇，生活完全被推倒，既要重建生活，更要爭撫養權，絕對是次演技大挑戰！

胡杏兒接受訪問時說：「本身都喜歡拍一些比較女性戲為主的題材，今次在《熟》中所演的角色剛好是自己想演的類型，第一次演心理上的醫生，很有挑戰性，加上戲中的對手幾乎是第一次合作，很有新鮮感。當中包括自己心目中的女神家麗姐（吳家麗），一直以來都很想有機會跟她合作，今次終於恨到，雖然仍未同場演出，但是非常期待。」另外，杏兒跟入圍今屆金像獎最佳男主角的朱柏康亦有不少對手戲。至於其他合作的女演員當中很多是首次合作，她相信環繞女性為主的這個劇本會很好玩，自己也很期待。